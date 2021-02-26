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حزب الله العراقي يكشف مقتل أحد عناصره في القصف الأمريكي على الحدود السورية العراقية

حزب الله العراقي - ارشيفية
حزب الله العراقي - ارشيفية
بغداد - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 7:18 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 7:18 م
أعلن بيان لكتائب حزب الله العراقي اليوم الجمعة عن مقتل أحد عناصرها في قصف الطيران الأمريكي لمناطق على الحدود السورية العراقية داخل الأراضي السورية.

وأشار البيان إلى مقتل راهي سلام زايد الشريفي "الذي مَضى مُرابطا فِي الحدودِ العراقيّة السوريّة حمايةً لأرضِ العراق وَشعبِهِ من عِصاباتِ داعش الإجراميّة".

وأضاف البيان "ما يَزالُ العدوُ الأمريكيّ مُتماديا بِجرمِه قاتِلا لِحماةِ الوَطنِ وَشُرفاءَ البلادِ".

كانت مصادر طبية في مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية كشفت أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في القصف الذي نفذته طائرات تابعة للتحالف الدولي على مواقع للقوات الإيرانية ليلة الخميس/ الجمعة.

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