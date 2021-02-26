وزير الثقافة الأسبق: الثورات العربية رفعت الوعي وعمقت المواطنة لدى الشعوب

قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إن ما حدث بالدول العربية أقرب للثورات ولكن ليس ثورة بمفهومها السياسي، موضحًا أنها افتقرت للبرنامج والرؤية والقيادة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن الدول التي استسلمت ووقعت فريسة لحالة الفوضى ضاعت، كسوريا واليمن وليبيا، ذاكرًا أن مصر تعتبر الوحيد الناجية من هذه الفوضى.

وذكر أن الجيش المصري حمى الوطن من حالة الفوضى التي نشبت بعد ثورة 25 يناير 2011، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية ومحاولة انقضاض البعض عليها وجعلها تنحرف عن مسارها الصحيح، مضيفًا أن الجيش ليس فصيلًا منفصلًا عن الشعب.

وأوضح أن حكم الإخوان كان من شأنه أن يضيع كيان هوية الدولة، ولكن القوات المسلحة تصدت لذلك، مشيرًا إلى أن الثورات العربية لديها جانبها الإيجابي والذي يتمثل في رفع الوعي وتعميق المواطنة لدى الشعوب، إضافة إلى أنها عملت دفع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية.