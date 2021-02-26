سكاي نيوز: مقتل متظاهر وإصابة 50 آخرين جنوبي العراق خلال مصادمات مع الأمن

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، بمقتل متظاهر وإصابة أكثر من 50 آخرين جنوبي العراق.



وأوضحت الفضائية، أن هذا جاء خلال مصادمات عنيفة مع قوات الأمن في محافظة ذي قار جنوبي العراق.