 سكاي نيوز: مقتل متظاهر وإصابة 50 آخرين جنوبي العراق خلال مصادمات مع الأمن - بوابة الشروق
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سكاي نيوز: مقتل متظاهر وإصابة 50 آخرين جنوبي العراق خلال مصادمات مع الأمن

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 5:17 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 5:17 م
أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، بمقتل متظاهر وإصابة أكثر من 50 آخرين جنوبي العراق.

وأوضحت الفضائية، أن هذا جاء خلال مصادمات عنيفة مع قوات الأمن في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

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