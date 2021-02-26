وشم رومانسي يهدد أمريكية بالسجن بسبب كورونا

توقيت سيء لجأت فيه مواطنة أمريكية إلى رسم وشمها المفضل، الذي طالما أرادات أن تحظى به، جعلها محل للانتقادات وعرضة للسجن في أي لحظة، بل ودفعها لتواري ذراعها عن أنظار الناس، بسبب تزامن رسمه مع انتشار فيروس كورونا القاتل.



وأرادت المواطنة الأمريكية ليا هولاندا، القاطنة بمدينة جورجتاون بولاية كنتاكي، الحصول على وشم مميز، اقترح حبيبها كلماته، لكنهم لم يدروا أن تلك الكلمات الرقيقة والمميزة ستكون خطر عليها وتهددها بالسجن والعقاب.



ولعب توقيت رسم هولاندا للوشم على ذراعها دورا سيئا للغاية، فبالرغم أنه مستوحى من إطراء وعبارة مميزة إلا أن بدء انتشار الوباء غير معنى كلمات الوشم لتكون تحريضية ضد قرارات الدولة لحماية مواطنيها.



الفتاة الأمريكية أوضحت أنها وحبيبها اتفقوا على رسم وشم يحمل ما يعجب كل منها في الأخر، فاختارت حبيبها لها "أنتِ ترفضين بشجاعة وجدية أن ترتدي قناعا"، والتي تعني أنها غير متصنعة ودائما ما تكون على طبيعتها، فتقول: "اعتقدنا أنها طريقة رومانسية لإبداء حبنا لبعضنا"، وفقا لما نقلته محطة "دبليو آي إس" التلفزيونية الأمريكية.



وبالرغم من أن هولاندا وحبيبها كانا يخططان لرسم الوشم لمدة عامين، إلا أنهما لم يحصلا عليه إلا في مطلع شهر مارس الماضي، وقبل يومين فقط لإعلان ولاية كنتاكي عن أول حالة إصابة لها بفيروس كوروناـ، فسرعان ما اتخذت عبارة "رفض ارتداء القناع" معنى جديدًا تمامًا.



تقول الفتاة الأمريكية، أن الأمر بدا وكأنها ضد ارتداء أقنعة الوجه والكمامات التي فرضتها الولاية وجميع أنحاء أمريكا لمواجهة الفيروس المتفشي، بل وجعلها معرضة للاعتقال بسبب عدم اتباع الإجراءات الإحترازية، وتحريض المواطنين أيضا.



والأكثر من ذلك أنها كانت محل انتقاد للمواطنين والجيران والمارة في الشوارع وفي الأماكن العامة، ما جعلها تلجأ إلى تغطية ذراعيها، خوفًا من مظهرها بالوشم.



ولكن بمرور الوقت، تمكنت هولاندا من استدراك الأمر وواجهته بسخريتها، حتى أنها شاركت قصتها على موقع الفيديوهات "تيك توك"، والتي لاقت تفاعل واسع جدا وسيل من التعليقات الساخرة والمضحكة.



وأوضحت هولاندا أن الفيديو سرعان ما انتشر على نطاق واسع واكتسب اهتمامًا محليا ودوليا، فتقول "أردت مشاركة قصة الوشم ليضحك الناس معي، لأنني أعتقد أنه أصبح أمر مضحك الآن".



وأشارت الفتاة الأمريكية إلى الردود والتعليقات الساخرة، التي أرسلها لها الكثير من الأشخاص الذين تفاعلوا مع الفيديو، وأيضا الرسائل المازحة بشأن التوقيت، موضحة أنها لا تندم على الوشم ويسعدها أن تكون هذه القصة وراءه، لأنها ستكون قصة مضحكة ترويها لسنوات.



ففي التعليقات على مقطع الفيديو الخاص بهولاندا، اقترح أحدهم عليها أن تضيف عبارة "الإدراك المتأخر لـ 2020" إلى وشمها.