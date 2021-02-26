توقيع رواية «عزف على أوتار الأيام» للكاتب السعيد أحمد نجم

أقيم حفل توقيع رواية "عزف على اوتار الأيام"، للكاتب السعيد أحمد نجم، نائب رئيس اتحاد كتاب مصر فرع الدقهلية ودمياط.



واكد الكاتب السيد أحمد نجم أن رواية "عزف على أوتار الأيام" تتحدث عن قصة شاب قرر السفر والرحيل عن مصر وخلال رحلته في الخارج واجه صعوبات وحقق نجاح كبير، وظل في صراع بين الاستمرار في الوطن البديل أو العودة للوطن الاصلي، حتى استقر به الأمر للعودة إلى الوطن.



يذكر أن السعيد أحمد نجم، حصل على جائزة اتحاد كتاب مصر عن رواية "ومازال القطار يجري"، لعام 2014، وجائزة دار سما للطباعة والنشر عن رواية "ربما يأتي القمر" لعام 2015، كما حصل على منحة التفرغ الأدبية من وزارة الثقافة المصرية.