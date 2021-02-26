محكمة صينية تقدر مقابل خدمة زوجة بيت زوجها خلال 5 سنوات بنحو 8 آلاف دولار

قضت محكمة فى بكين الصينية علي الزوج شانغ بدفع 7800 دولار لزوجته وانغ ضمن إجراءات الطلاق كتثمين لسنين خدمتها لمنزله.



وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فتلك أول حالة يتم فيها تثمين سنين خدمة المرأة ببيت زوجها منذ صدور قانون ينص على ذلك ضمن إجراءات الطلاق خلال الشهر الماضى.



ومن الغريب أن شانغ هو من بدأ بإجراءات الطلاق عقب عامين من عيشه منفصلا عن زوجته ولينقلب ما فعله من إجراءات ضده مع العلم أن الزوجة وانغ كانت مترددة بالسعى مناظرة لزوجها بإجراءات المحكمة.



لم يتوقف الأمر على الـ7800 دولار لتلزم المحكمة الزوج بنفقة شهرية 160 دولار على الزوجة وابنيه اللذان أصبحا بحضانة الزوجة.



ووفقا للقانون الصيني، سيتقاسم الزوجان، ممتلكاتهما من منزل وغيره عقب الطلاق.



ويقول فانغ ميو قاضى القضية إن البيت والممتلكات وغيرها تخضع للتقسيم من أجل التسوية عقب الطلاق ولكن أشياء أخرى غير ملموسة كسنوات الخدمة التي تجعل أفراد الأسرة قادرين على النجاح لم تكن تقدر بمال ولكنها أصبحت بثمن مجزى.



تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يضمن حق الشخص الخادم للأسرة سواء كان رجل أو إمرأة وليس القانون المتحيز للسيدات.



وفى استطلاع رأي قامت به إحدى الكيانات الإعلامية بالصين حول مدى مناسبة الثمن المذكور رد 96% من 427 ألف مشارك بأنه مناسب ويجب أن يكون أعلي.



وبحسب إحصائية حديثة فالمرأة الصينية تقوم بضعف أعمال الرجل فى المنزل الرقم الذى إرتفع بكثير عن نظيره في التسعينيات.



وقال أحد مستخدمى موقع ويبو معلقا علي الخبر إن الكثيرين يظنون عمل المنزل سهل إلا أنه أصعب بكثير من العمل خارجه لأنه طوال ال24 ساعة وعلق آخر إن المرأة بتفرغها للمنزل تفقد دورها الوظيفى فى الحياة العملية ومن أجل ذلك تستحق مقابلا لقاء هذا.