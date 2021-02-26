 أمريكا تمنع دخول المدعي العام السابق بسلوفاكيا لأراضيها - بوابة الشروق
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أمريكا تمنع دخول المدعي العام السابق بسلوفاكيا لأراضيها

علم سلوفاكيا
علم سلوفاكيا
أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 4:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 4:34 ص

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس، إدراج دوبروسلاف ترنكا المدعي العام السابق لجمهورية سلوفاكيان على القائمة السوداء، بسبب ضلوعه في عمليات فساد كبيرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في تصريح صحفي اليوم، إن "ترنكا ساهم، خلال توليه منصبه، في تقويض حكم القانون، وأفقد الشعب السلوفاكي ثقته في مؤسسات حكومته الديمقراطية ومسئوليها".

وأوضح أن هذا الإجراء من شأنه منع دخول ترنكا ونجله جاكوب من دخول الأراضي الأمريكية، ويؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة بمكافحة الفساد في سلوفاكيا ووقوفها إلى جانب الشعب السلوفاكي ضد الفساد ومحاسبة الفاسدين إقليميا وعالميا، لكن هذا الإجراء لا يسعى للتأثير على أية إجراءات قانونية ذات صلة بترنكا.

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