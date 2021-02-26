نادي المنيا يكرم الأمير أشرف بطل الجمهورية للملاكمة

كرم مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، الملاكم الأمير أشرف مواليد 2003، بطل الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه بذهبية في منافساته الأخيرة.

وشارك في التكريم العميد محمود السبيعى أمين صندوق نادي المنيا، والدكتور علي مجدي عضو مجلس الإدارة ومشرف عام النشاط، وبحضور الدكتور عبدالحميد محمد المدير الفني للنشاط، وإداري النشاط أحمد ضاحي.

وأوضح رئيس النادي، خلال التكريم، حرص النادي على دعم المواهب المميزة في جميع الأنشطة التي يتيحها النادي لأبنائه، مضيفًا أن هذا الإنجاز العظيم يعد إضافة هامة لنادي المنيا وأن الدعم المادي والمعنوي متوفر لكل من يسعى للرقي بمستوى واسم النادي في البطولات المختلفة، متمنيًا لأبن نادي المنيا التوفيق وحصد المزيد من البطولات خلال مشواره الرياضي.

ومن جانبه، كشف الدكتور عبدالحميد كواليس بطولة الجمهورية لهذا العام والتحديات التي واجهها لاعب المنياالأمير أشرف، خلال منافساته في تلك البطولة، مؤكدًا مدى ولاء اللاعب للنادي، وسعيه لحصد المزيد من الميداليات باسم نادي المنيا مستمر، وتدريبه بقوة طوال العام ليكون جاهزاً لأية بطولات.

والجدير بالذكر أن الأمير أشرف حصد بطولة الجمهورية الأولى له ولنادي المنيا في نهاية عام 2019 التي أُقيمت فعالياتها في محافظة المنيا، والفوز الثاني تم تحقيقه هذا العام في البطولة التي عقدت بنادي الترسانة بمحافظة الجيزة.