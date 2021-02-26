لاتفيا تمدد قيود السفر حتى مطلع أبريل لاحتواء كورونا

قررت حكومة لاتفيا اليوم الخميس تمديد قيود دخول البلاد للمسافرين حتى السادس من أبريل، من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقالت إنه لن يتم السماح بالدخول سوى للأشخاص الذين لديهم سبب وجيه ويقدمون نتيجة اختبار سلبية بشأن فيروس كورونا، وسيتعين عليهم أيضا التسجيل والخضوع لحجر صحي عند الدخول.

وتم تطبيق هذه القواعد قبل نحو ثلاثة أسابيع، وكان من المقرر أصلا أن ينتهي أجلها في 25 فبراير، غير أنها لم يكن لها تأثير كبير على عدد المسافرين، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

وبسبب الجائحة، يسافر عدد أقل إلى تلك الدولة المطلة على بحر البلطيق.

وتناضل لاتفيا، التي يبلغ عدد سكانها 9ر1 مليون شخص، في مواجهة معدلات إصابة مرتفعة منذ الخريف، على الرغم من تحقيق استقرار جراء تطبيق قواعد أكثر صرامة منذ منتصف ديسمبر.

ومنذ بداية الجائحة، أصيب حوالي 84 ألف شخص بالفيروس، وتوفي بسببه نحو 1600 آخرين.