وزير الزراعة يبحث مع نواب جنوب سيناء مشاكل المواطنين ومشروعات النفع العام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء مع عدد من نواب محافظة جنوب سيناء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، مشاكل المزارعين وكيفية الإسراع بمشروعات النفع العام بالمحافظة وتسهيل إجراءات الاستثمار الزراعي.



وأكد النواب خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام المحافظة أهمية الزراعة كنشاط اقتصادي وبيئي يحافظ النظام العام للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء.



ويقوم وزير الزراعة حاليا على رأس وفد من قيادات الوزارة بزيارة لمحافظة جنوب سيناء لتفقد بعض المشروعات الزراعية وتلبية مطالب المواطنين.