 بالفيديو.. عاصفة ثلجية تشل الحركة في طرق تشيلابينسك الروسية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. عاصفة ثلجية تشل الحركة في طرق تشيلابينسك الروسية

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 4:19 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 4:19 م
عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الجمعة، فيديو يظهر عاصفة ثلجية تشل الحركة في طرق تشيلابينسك الروسية.

ويواصل موظفو الطوارئ الروسية عمليات الإنقاذ في طرق جنوب مقاطعة تشيلابينسك الروسية، بعد أن ضربت العاصفة الثلجية القوية المنطقة بداية الأسبوع.



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