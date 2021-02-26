عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الجمعة، فيديو يظهر عاصفة ثلجية تشل الحركة في طرق تشيلابينسك الروسية.



ويواصل موظفو الطوارئ الروسية عمليات الإنقاذ في طرق جنوب مقاطعة تشيلابينسك الروسية، بعد أن ضربت العاصفة الثلجية القوية المنطقة بداية الأسبوع.





