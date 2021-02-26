 خبير أمريكي يحذر من أعراض كورونا طويلة الأمد قد تصل إلى 9 أشهر - بوابة الشروق
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خبير أمريكي يحذر من أعراض كورونا طويلة الأمد قد تصل إلى 9 أشهر

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 10:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 10:19 ص

قال كبير الخبراء الأمريكيين في مجال الأوبئة المعدية ومستشار البيت الأبيض، آنتوني فاوتشي، "إن البيانات الحديثة المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد تشير إلى أعراض طويلة الأمد للعدوى، قد تصل مدتها إلى تسعة أشهر بعد الإصابة".
وأكد فاوتشي، في إحاطة إعلامية قدمها فريق الاستجابة لأزمة كورونا في البيت الأبيض، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن نحو 30% من المصابين بعدوى كورونا أبلغوا عن أعراض طويلة الأمد، شملت التعب واضطرابات النوم، إلى جانب شعورهم بضيق في التنفس.
وأضاف أن الأعراض قد تشمل الشعور بالحمى والاضطرابات الهضمية والقلق والاكتئاب وصعوبة التركيز، مشيرا إلى أن أعراض "كوفيد الطويلة" قادرة على التطور بعد وقت طويل من العدوى، وتتراوح شدتها ما بين الخفيفة والمُنهكة.

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