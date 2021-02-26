قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن ناديه يمتلك منظومة قوية بشكل لا يصدق، كما أشار

ويستضيف السيتي فريق وست هام يونايتد، ظهر غد السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا على هامش مؤتمر مباراة وست هام:«أولا وقبل كل شيء، لدينا منظمة قوية بشكل مذهل».

وواصل:«هناك أندية أخرى بميزانيات أكبر منا، وعلينا أن نتعايش مع هذا الوضع، لدينا منظومة قوية بشكل لا يصدق، والنادي يدعمنا، إنه أمر مذهل في جميع الأقسام، كان الأمر نفسه في برشلونة وبايرن ميونيخ ».

وأكمل:«النادي به أشخاص رائعون سواء في الإدارة والجهاز الفني والموظفين واللاعبين، ولكن عندما تحقق ما حققه هذا النادي في أربع سنوات والفوز بالعديد من المباريات فيجب أن يكون لديك أفضل اللاعبين».

وعن سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق:«التحدي ليس في تحقيق الفوز الـ20 أو الـ21، التحدي بالنسبة لنا هو الفوز على وست هام، سلسلة الانتصارات هي نتيجة لما نقوم به يوما بعد يوم».