الصحة الجزائرية تدعو لتسريع التلقيح بعد ظهور السلالة الجديدة من كورونا بالبلاد

شدد عضو اللجنة العلمية لتفشي فيروس كورونا بالجزائر، بقاط بركاني، اليوم الجمعة، على ضرورة تسريع وتيرة التلقيح، خاصة بعد الإعلان عن تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة في البلاد.



وشدد بقاط على ضرورة الانطلاق في عملية التحريات والتحقيقات الوبائية لعزل المشتبه فيهم لمحاصر هذه السلالة، مؤكدا في السايق ذاته أن تعليق الرحلات الجوية بالكامل مهم جدا وضروري في هذه الظروف بهدف المحافظة على الأرقام المسجلة.



وقال المتحدث "إن اللجنة كانت تتوقع ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا في الجزائر، حيث اعتبر أن الأمر عادي ومنتظر، وأن معهد باستور تعامل بكل صراحة وكشف عن الحالتين".



وأوضح بقاط في تصريح للإذاعة الحكومية "أن هذه السلالة لها نفس أعراض السلالة الكلاسيكية وخطورتها تكمن في سرعة تنقلها والتي قد تصل حسبه إلى 8 أضعاف".



واستبعد المتحدث "اتخاذ أي إجراءات خاصة بالحجر باعتبار أن الوضعية متحكم فيها والأمور مستقرة والانتظار من أسبوع إلى أسبوعين للتأكد فعليا من تطور الحالة الوبائية في البلاد مع هذه السلالة".