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شنت السلطات الألمانية حملة أمنية موسعة ضد شبكة من النازيين الجدد في ثلاث ولايات ألمانية.

وأعلن المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية بولاية تورينجن صباح اليوم الجمعة أن حملة التفتيش والمداهمات شملت ولايات تورينجن وسكسونيا-أنهالت وهيسن للاشتباه في الإتجار بالمخدرات وغسل الأموال على نطاق واسع.

وشارك في المهمة أكثر من 500 فرد من عناصر الشرطة، بينهم قوات خاصة، حيث قاموا بتفتيش 27 منزلا ومكتبا منذ ساعات الصباح الأولى.

وبحسب بيانات الشرطة، تم اعتقال ثمانية مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 24 و 55 عاما خلال الحملة.

وأوضحت الشرطة أن الهدف من الحملة كان البحث على أدلة، مثل سيارات أو ممتلكات عالية القيمة، يمكن أن تكون مرتبطة بالإتجار بالمخدرات وغسل الأموال.