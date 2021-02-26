طوكيو تسجل 270 حالة إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الجمعة، تسجيل 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليوم الجمعة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم أن حصيلة الاصابات اليومية في طوكيو أقل من 500 حالة، لليوم الـ20 على التوالي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو منذ بدء الجائحة 111 ألف و10 حالات.

وقال مسؤولون إن عدد الحالات الحرجة يبلغ 70 حالة، بانخفاض بواقع حالة واحدة عن أمس الخميس.

وتعتزم اليابان رفع حالة الطوارئ عن ست مقاطعات لكن ستبقي القيود في طوكيو إلى حين تحسن الوضع الوبائي.