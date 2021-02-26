آسر ياسين: لم يكن سهلا على والدي تعليم شابين في الجامعة الأمريكية

قال الفنان آسر ياسين، إنه قرر ممارسة الرياضات المختلفة لساعات طويلة أثناء دراسته، من أجل تخفيض مصروفات الجامعة الأمريكية على والديه، واستغلال المبلغ المخفض في أشياء أخرى.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الخميس، أنه أجرى هذا الاتفاق مع والديه، ليتفوق راضيًا وليس دراسيًا، ذاكرًا أنه لم يكن سهلا على والده تعليم شابين في الجامعة الأمريكية.

وأوضح أن والده نصحه باستغلال فترة دراسته في الجامعة بمحاولة تعلم شيء بعيدًا عن الدراسة، مضيفًا أن الانطواء في شيء واحد فقط لم يكن منهجيًا.

وذكر أنه عمل كمساعد مدرس، رغم عدم تفوقه دراسيًا في الجامعة، إضافة إلى أنه امتهن العديد من الأعمال بالجامعة، منها: «النماذج الخاصة بجامعة الأمم العربية، ومنظم حفلات، ومصور زوم أوبريتور».