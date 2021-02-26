سوريا تدين القصف الأمريكي على منطقة البوكمال وتعتبره تصعيدا في المنطقة

أدانت الحكومة السورية الغارات التي استهدفت منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية ليل الخميس - الجمعة وأدت لمقتل وجرح العشرات من عناصر القوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها.



وقالت الخارجية السورية في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الجمعة "سورية تدين بأشد العبارات العدوان الأمريكي الجبان والموصوف على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية والذي يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحذر من أنه سيؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة".



واعتبرت الخارجية السورية أن هذا "العدوان يشكل مؤشرا سلبيا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والتي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية لا بشريعة الغاب التي كانت تنتهجها الإدارة الأمريكية السابقة للتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية في العالم".



وطالبت الخارجية السورية "الولايات المتحدة بتغيير نهجها العدواني تجاهها والكف عن تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف سورية وشعبها والتوقف عن مواصلة الاستثمار في تلك التنظيمات".



وصرحت مصادر طبية في منطقة البوكمال لـ (د.ب.أ) عن "مقتل 19 عنصرا وإصابة أكثر من 22 آخرين بجروح من القوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في القصف الذي استهدف مواقعهم جنوب وشرق مدينة البوكمال".



وقالت مصادر في المعارضة السورية لـ (د.ب.أ) أن "طائرات تابعة للتحالف الدولي قصفت معبرا للحشد الشعبي جنوب شرق مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية ودمرت المعبر بالكامل، وأن أحد حراس المعبر وهو إيراني قتل في القصف".



وكشفت المصادر "أن القوات الايرانية متحسبة لضربة من قبل طائرات التحالف بسبب التحليق الكثيف للطائرات المسيرة التي تقوم بتصوير المواقع الإيرانية لذلك تعتبر جميع المواقع الإيرانية شبه خالية خوفا من تعرضها للضرب ويعمدون إلى إطفاء الإنارة ليلا".



وأضافت المصادر "قصفت طائرات التحالف مواقع أخرى للقوات الإيرانية على الحدود السورية العراقية وجنوب وغرب مدينة البوكمال".