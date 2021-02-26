الخارجية السورية: الهجوم الأمريكي على دير الزور يؤدي لعواقب من شأنها تصعيد الوضع بالمنطقة

أدانت الخارجية السورية، بأشد العبارات، العدوان الأمريكي، الذي وصفته بالجبان والموصوف، على دير الزور قرب مناطق في الحدود السورية العراقية، والذي يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، محذرة من أنه سيؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة.



وقالت الخارجية، حسبما نشرته وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الجمعة، ‏إن هذا العدوان يشكل مؤشرًا سلبيًا على سياسات ‎الإدارة الأميركية الجديدة، والتي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية لا بشريعة الغاب، التي كانت تنتهجها الإدارة السابقة للتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية في العالم.



وطالبت الخارجية السورية، ‎الولايات المتحدة، بتغيير نهجها الـعدواني تجاهها، والكف عن تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف سورية وشعبها، والتوقف عن مواصلة الاستثمار في تلك التنظيمات.



وكان قد أكد البنتاجون، أن مقاتلات أمريكية شنت عدة غارات على ميليشيات تدعمها إيران في شرق سوريا؛ ردًا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق.