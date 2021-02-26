المعلم ناعيًا طارق البشري: مستشار جليل وعالم قدير صاحب إسهامات فكرية وقانونية وضاءة



ونشر المعلم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تدوينة جاء فيها:

أصحاب القامات السامقة يرحلون في هدوء ونبل، أصبحنا لا نلاحق الزمن في وداع كرامنا الراحلين، اليوم نودع رمزاً من رموز الخلق الرفيع، والأمانة العلمية الصارمة، والشجاعة والأدب في الرأي والإجتهاد، بعد حياة ذاخرة بالوطنية المخلصة والتحلي بأرقى صفات القاضي العادل النزيه الذي لا يحيد عما يراه الحق والعدل والإنصاف، وإسهامات فكرية وتأريخية وقانونية وضاءة، المستشار الجليل والعالم القدير والمؤرخ الفريد طارق البشري، الذي رحل عنا في صمت النبلاء مختتماً مسيرة من البذل والعطاء وتواضع العلماء وترفع النبلاء.



وأضاف «المعلم» رحمه الله رحمة واسعة وتقبله بفيض مغفرته وكريم رضوانه، وألهم زوجته الفاضلة الدكتورة عايدة العزب موسى ونجليه الكريمين القاضي المستشار عماد والمهندس زياد، وكل محبيه وعارفي فضله وتلاميذه ومريديه الفخر والصبر والإيمان.