تركيا تتهم طلابا جامعيين بالتحريض على الكراهية بسبب لوحة تضم الكعبة وعلم المثليين

اتهم الادعاء التركى سبعة طلاب جامعيين في إسطنبول اليوم الجمعة بتهمة "التحريض على الكراهية والعدائية" لإظهارهم لوحة تجسد الكعبة وبجوارها أعلام مجتمع مثليين ومتحولين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي، حسبما قال محاميهم لوكالة الأنباء الألمانية.



وألقي القبض على اثنين من الطلاب في الثلاثين من يناير على صلة بعمل فني في فعالية صغيرة بالحرم الجامعي التي ذاع صيتها بسبب التقارير في وسائل الإعلام الصديقة للحكومة وتصريحات الساسة، بما في ذلك الرئيس.



كانت اللوحة معروضة في جامعة البوسفور المرموقة في إسطنبول، الواقعة تحت الحصار منذ بداية العام بعدما تظاهر الطلاب احتجاجا على قيام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين مليح بولو القريب من الحزب الحاكم عميدا جديدا لها.



وقال المحامي تشان يازيتجي إن كل السبعة يواجهون أحكاما بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام.



وتجسد اللوحة المثيرة للجدل الكعبة وبجوارها أعلام مجتمع مثلي الجنس وصورة للمخلوق الأسطوري إيكيدنا وهو لنصف امرأة ونصف ثعبان.



وقام اثنان من المعتقلين بتعليق اللوحة فحسب دون رسمها، بحسب لائحة الاتهام. وأعرب الخمسة الآخرين عن دعمهم له، بما في ذلك التوقيع على التماس وبعد ذلك صاروا فى عداد المفقودين.