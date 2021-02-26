البنك الدولي: الدول الفقيرة في حاجة للمليارات للتطعيم ضد كورونا

قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن التغلب على العواقب الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا يستلزم تعاونا دوليا، وخفضا للديون للدول الفقيرة.



جاء تصريح رئيس المنظمة الدولية للتمويل والتنمية لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية قبيل اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات في العالم اليوم الجمعة.



وأوضح مالباس أن "بعض الدول تشهد تعافيا قويا الآن. وهذا سيساعد الجميع، وسنستفيد من ذلك"، مشيرا إلى الاقتصاد العالمي.



وقال: "لكن من أجل أن يتسم (الاقتصاد العالمي) بتعاف مرن بشكل فعلي، نحتاج أن يأتي النمو من الدول الأكثر فقرا. وأحد العناصر الرئيسية لهذا هو جانب الدين، بأن تصبح مستويات الدين أكثر قدرة على التحمل، ويعني هذا أنها يجب أن تكون منخفضة".



وقال إن هذا مهم، بحيث تستطيع هذه الدول أن تضخ أموالا من مواردها للتعليم والصحة والمناخ.



وبشأن برامج التطعيم، قال مالباس إن البنك الدولي يعمل جديا لمد الدول الأكثر فقرا بالتطعيمات وتسريع تنفيذها هناك.



وعبر عن أمله أن يكون لدى البنك ثلاثة مليارات دولار من التمويلات المتعهد بها للتطعيم بحلول مارس وأبريل.



ويلتقي وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين لإجراء مشاورات عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة .