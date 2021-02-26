 رجائي عطية ناعيا حسين صبور: باني الصروح الشامخة وصاحب الأيادي البيضاء - بوابة الشروق
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رجائي عطية ناعيا حسين صبور: باني الصروح الشامخة وصاحب الأيادي البيضاء

حسين صبور
حسين صبور
شيماء شناوي
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 5:51 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 5:51 م

نعى الكاتب والمفكر رجائي عطية، نقيب المحامين، رحيل حسين صبور شيخ المعماريين، عن عمر ناهز 85 عاما.

وتقدم نقيب المحامين بالنعى إلى المهندسة نجوى القوصى زوجة الفقيد وشريكة رحلته قائلًا: « «إلى الأخت العزيزة الفاضلة المهندسة نجوى القوصى، البقاء لله».

وأضاف رجائي في التدوينة التي نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «آلمنى جدًا رحيل العزيز الغالى أحد عظماء مصر الكبار وبانى الصروح الشامخة وصاحب الأيادى البيضاء وتارك الذكرى الحسنة فى قلوب الناس فى كل مكان المهندس حسين صبور، أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الأنبياء والصديقين والشهداء، وأن يربط على قلبك ويلهمك والأسرة الكريمة الصبر والعزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

إلى الأخت العزيزة الفاضلة المهندسة نجوى القوصى البقاء لله آلمنى جدًا رحيل العزيز الغالى أحد عظماء مصر الكبار وبانى...

تم النشر بواسطة ‏‎Ragai Attia‎‏ في الجمعة، ٢٦ فبراير ٢٠٢١

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