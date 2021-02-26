فضل شاكر يستعد لتسجيل أغنيتين مع سعد لمجرد ونجله محمد

قال الفنان محمد شاكر إنه يتعاون مع والده الفنان فضل شاكر في أغنية جديدة يستعد لتسجيلها خلال الفترة المقبلة، كما كشف أيضا أن والده فضل شاكر يحضر لأغنية جديدة بالتعاون مع المطرب المغربي سعد لمجرد، حيث يعملا حاليا على اختيار الكلمات التي تناسب صوتيهما قبل أن يتم الإعلان عن التفاصيل كاملة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محمد شاكر خلال استضافته في برنامج "نسهر مع المزهر" عبر إذاعة "حبايب"، أن جيل الشباب من الكتاب والملحنين لديهم القدرة على مخاطبة جيل الشباب وتقديم عمل يحقق النجاح مستشهدا بالعمل الذي قدمه الفنان فضل شاكر وتعاونه مع عمرو المصري و عمرو الشاذلي وعمرو الخضري بأغنية "إبقى قابلني" والتي لا تزال تحقق انتشارا واسعا.

واضاف الفنان محمد شاكر أن الجمهور الذي أحب صوته في كافة الدول العربية هو جمهور يستحق أن يستمع للموسيقى الراقية، والكلمات التي تعبر عن روح الشباب والارتقاء بالذائقة الفنية ، ولهذا الجمهور الذي اعتبره أهلي سأقدم له 12 أغنية جديدة، وإضاف ان الاعمال القادمة ستكون باللهجات المصرية والعراقية واللهجة البيضاء ومن ضمنهما أغنية مشتركة مع والده.