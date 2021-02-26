دراسة: النساء أكثر ابتسامة من الرجال

ذكرت دراسة جديدة أجرتها جامعة بازل السويسرية، أن الأشخاص الذين يضحكون كثيرًا في حياتهم اليومية قد يكونون أكثر استعدادًا للتعامل مع الأحداث المجهدة، وفقا لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا".



وأجرى باحثون من قسم علم النفس السريري وعلم الأوبئة التابع لقسم علم النفس بجامعة بازل، دراسة مؤخرا حول العلاقة بين الأحداث المجهدة والضحك من حيث الإجهاد الملحوظ في الحياة اليومية، حيث تشير التقديرات إلى أن الناس يضحكون عادة 18 مرة في اليوم بشكل عام أثناء التفاعل مع أشخاص آخرين واعتمادًا على درجة المتعة التي يشعرون بها، لذلك أبلغ الباحثون عن اختلافات تتعلق بالوقت من اليوم والعمر والجنس، حيث إنه من المعروف أن النساء يبتسمن أكثر من الرجال في المتوسط.



وتمكن الباحثون الذين يعملون مع المؤلفين الرئيسيين، من دراسة العلاقات بين الضحك والأحداث المجهدة والأعراض الجسدية والنفسية للتوتر، يقول الدكتورة ثيا زاندر شلينبيرج: "اعتمد التحليل المنشور حديثًا على بيانات من 41 طالبًا في علم النفس، 33 منهم من النساء، بمتوسط عمر أقل بقليل من 22".



كانت النتيجة الأولى للدراسة القائمة على الملاحظة، متوقعة بناءًا على الأدبيات المتخصصة، وذلك لأنه في المراحل التي يضحك فيها الأشخاص بشكل متكرر ارتبطت الأحداث المجهدة بمزيد من الأعراض البسيطة للتوتر الذاتي، ومع ذلك كانت النتيجة الثانية غير متوقعة عندما يتعلق الأمر بالتفاعل بين الأحداث المجهدة وشدة الضحك، ولم يكن هناك ارتباط إحصائي مع أعراض الإجهاد.



