 فرانس برس: مقتل 8 جنود ماليين في هجوم بوسط البلاد - بوابة الشروق
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فرانس برس: مقتل 8 جنود ماليين في هجوم بوسط البلاد

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 12:24 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 12:24 م
أعلنت مصادر أمنية، مقتل ثمانية جنود ماليين في هجوم بوسط البلاد، وذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة.

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