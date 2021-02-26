 النيابة تصرح بدفن ممرض سقط به أسانسير مستشفى السلام - بوابة الشروق
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النيابة تصرح بدفن ممرض سقط به أسانسير مستشفى السلام

أرشيفية
أرشيفية
محمد أبوعوف
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 2:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 2:23 ص

صرحت نيابة السلام، اليوم الخميس، بدفن ممرض لقى مصرعه جراء سقوط أسانسير داخل مستشفى بالسلام، وكلفت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.

ودلت التقرير الطبى الذى تسلمته النيابة أن الضحية دخل في غيبوبة تامة بعد الحادث نتيجة إصابته بنزيف في المخ وتوقف وظائف القلب، وقام الأطباء بإنعاشه وإعادة النبض لقلبه مرة أخرى.

وكان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة السلام، بسقوط أسانسير بمستشفى السلام وبداخله أحد ممرضي المستشفى، وعلى الفور تمكنت وحدة الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من إخراج المصاب من داخل الأسانسير، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

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