تنظيم صالون أدبي فى الفنون التشكيلية والآداب بإعلام الخارجة في الوادى الجديد



وأضافت أن البرنامج الأدبى والفنى، تضمن الثقافة الشعبية بالوادى الجديد، وشمل ندوات عن إحياء التراث الثقافى بالواحات، وأمسية شعرية لأبناء الواحات الخارجة، وورش عمل عن كيفية تحضير وتصنيع أدوات التجميل.



وأوضحت أنه تم عقد أمسية شعرية بحضور الشاعر أحمد سويلم الحاصل، والدكتورة أمانى الجندى مدير عام الشئون الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أحمد الصغير، أستاذ الأدب الحديث بكلية الآداب جامعة الوادى الجديد والشاعر ناصر محسب والشاعر مصطفى معاذ وكوكبة من شعراء الوادى الجديد.



وأشارت إلى أن الصالون الثقافي تناول، مقال نقدى للشاعر أحمد سويلم الذى لديه ١٢٠ عملا أدبيا وهو نبراس لجميع الشعراء فى فترة الستينيات، ولغته هادفة تصنع مشاهد متداخلة.



وشمل الصالون، إلقاء العديد من القصائد الشعرية من جانب شعراء الوادى الجديد، وهم قدرى عبدالعزيز، حسين عبدالمنعم، عبدالخالق يونس، ناصر محسب، سلوى مصطفى، سعاد العقاطى وأحمد شبارة وبعض الأغانى من الفنان حسن ناجى، والقى بعض أطفال مدرسة النوابغ بعض القصائد الشعرية.



واختتم الصالون، بإلقاء الشاعر أحمد سويلم قصيدتى الأجراس وقطرة ماء، والمركز القومى لثقافة الطفل سيجرى مسابقة تحت عنوان الشاعر الصغير.