الهولندي دي فريز بطلاً للجولة الافتتاحية من سباق فورمولا إي الدرعية 2021

فاز الهولندي نيك دي فريز سائق فريق مرسيدس بنز إي كيو، بلقب الجولة الأولى ببطولة العالم لفورمولا إي، والتي أقيمت في حلبة الدرعية بالسعودية، اليوم الجمعة.

ونجح دي فريز في الفوز بعد منافسة قوية مع السويسري إدواردو مونتارا سائق فريق روكيت فنتوري والذي حل في المركز الثاني، والنيوزيلندي ميتش إيفانز سائق فريق جاجوار الذي احتل المركز الثالث.

وانطلقت سباقات الجولة الافتتاحية من الموسم السابع للبطولة والتي تستضيفها السعودية على مدار يومين متتاليين على حلبة الدرعية التاريخية، بتنظيم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وكان اليوم الأول من البطولة انطلق بالتجارب الحرة الثانية، والتي جاءت بعدها التصفيات التأهيلية التي جرت على أربع مجموعات لتحديد مراكز الانطلاق، حيث نجح الهولندي نيك دي فريز من فريق مرسيدس بنز إي كيو في تحقيق الوقت الأسرع بساعة وثماني دقائق و57 جزء من الثانية، تبعه في المركز الثاني الألماني باسكال ويرلين من فريق تاج هوير بساعة وثماني دقائق و821 جزء من الثانية، بينما كان المركز الثالث من نصيب الألماني رين راست من فريق أودي سبورت، بزمن قدره ساعة وثماني دقائق و869 جزء من الثانية.

وتتواصل المنافسات غدا السبت، بإقامة الجولة الثانية من البطولة، حيث سيواصل المتسابقون منافساتهم دون حضور جماهيري، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.