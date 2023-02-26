رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يعاهد الرئيس السيسي ببذل الغالي والنفيس لاستكمال مسيرة التنمية

عاهد اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل الغالي والنفيس، من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة الوطن.

وأضاف في كلمة، ضمن فعاليات تفقد الرئيس السيسي، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، صباح الأحد: «نعاهد الله وسيادتكم ببذل الغالي والنفيس، من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة وطننا الغالي، عاشت مصر قوية أبية مصانة، وحمى الله شعبها من كل مكروه وسوء، وفقكم الله ورعاكم وسدد خطاكم».

وتوجه بالشكر لرئاسة مجلس الوزراء وكل أجهزة الدولة، على تعاونهم في سبيل سرعة إنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة.

وشكر القيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها الكامل لتنفيذ المشروعات على وجهها الأكمل، متوجهًا بالشكر للمكاتب الاستشارية والهندسية والشركات الوطنية، التي نفذت المشروعات بجودة عالية.

وأكمل: «كل الشكر لأهالي سيناء، ما كان لنا نحقق هذا الإنجاز بدونهم، ونقف معا سدًا منيعًا ضد قوى الشر وكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامته».

واستطرد: «الشكر لزملائي وأبنائي من رجال الهيئة، الذين كانوا وسيظلون أهل الثقة ورمز التحدي والإصرار، قاطعين العهد بمواصلة الليل بالهار، حاملين شعار يد تبني ويد تحمل».

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.