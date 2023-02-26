رئيس الوزراء الأوكراني: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة هدف واقعي

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن عملية اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي مستمرة منذ فترة طويلة، ولذلك فإن انضمامها إلى الاتحاد في السنوات المقبلة هو هدف واقعي تماما.

وأكد شميهال، في مقابلة مع مجلة "فوكاس" الألمانية، "هناك دول أخرى اجتازت هذا الطريق ليس في 10 أو 12 عاما، ولكن في غضون 5 أو 7 سنوات، لقد بدأنا التحرك نحو الاتحاد الأوروبي ليس بالأمس وليس في يونيو من العام الماضي" بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف شميهال: "عملية الاندماج هذه مستمرة منذ فترة طويلة، ولذلك، نعتقد أن هذا هدف طموح ولكنه واقعي، ويمكننا الحصول على إجماع الدول الأوروبية في المستقبل القريب".

وأضاف شميهال، أن الأوكرانيين يريدون العيش بعد الحرب في دولة أوروبية متقدمة ومتحضرة.

وأوضح رئيس الوزراء الأوكراني: "نحن نعلم بالضبط ما يجب القيام به من أجل ذلك، نحن متحدون في المجتمع والحكومة، وبالتالي، يمكننا اعتماد التشريعات الأوروبية والوثائق التنظيمية والموافقة عليها بسرعة كبيرة".

يشار إلى أن أوكرانيا حصلت على وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022.

ومن ناحية أخرى، قدمت المفوضية الأوروبية 7 توصيات يجب أن تنفذها أوكرانيا من أجل السماح بالقيام بالخطوات التالية نحو التكامل مع أوروبا.