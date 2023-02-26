مصر تحقق المركز السابع في منافسات الفرق بكأس العالم لسلاح الشيش

استطاع المنتخب المصري لسلاح الشيش للرجال، تحقيق المركز السابع ببطولة كأس العالم المقامة في صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 23 وحتى 26 فبراير الجاري.

وفاز منتخب الرجال بمشاركة علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبة، على منتخب بريطانيا في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن بنتيجة 45-37.

وكان منتخب مصر لسلاح الشيش قد فاز في أولى مبارياته اليوم على نظيره التشيكي في دور ثمن النهائي قبل أن يخسر من منتخب اليابان في ربع النهائي ويخوض مباريات تحديد المراكز.

وخسر المنتخب من الولايات المتحدة الأمريكية في المباراة الأولى بتحديد المراكز من الخامس للثامن قبل أن يتمكن من الفوز على منتخب بريطانيا في اللقاء الأخير ليحقق المركز السابع.

وعلى صعيد السيدات، فكان منتخب مصر قد خسر صباح اليوم أمام نظيره الروماني في مباراة دور الـ32 ليودع بذلك المنافسات مبكرًا.

تشهد البطولة مشاركة 368 لاعبًا ولاعبة (202 رجال و 166 سيدات) يمثلون 45 دولة، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ليتعدى عدد الحاضرين إلى مصر أكثر من 500 ضيف أجنبي لتسجل البطولة رقم قياسي في عدد الحضور من خارج مصر.