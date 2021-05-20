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الفتح يواصل مطاردة الجيش الملكي على صدارة الدوري المغربي

د ب أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 1:53 ص | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 1:53 ص

واصل فريق الفتح الرياضي مطاردته للجيش الملكي على صدارة الدوري المغربي، بفوزه على ضيفه مولودية وجدة 2 /1 مساء السبت، بالمرحلة الثامنة عشرة.

وفي باقي المباريات فاز شباب المحمدية على ضيفه الدفاع الحسني الجديدي 2 /1 وحسنية أكادير على اتحاد طنجة 1 /صفر.

ويدين الفتح الرياضي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أيوب نناح الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 31 و83، وجاء هدف مولودية وجدة الوحيد بنيران صديقة وسجله سهيل يشو بالخطأ في مرماه في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد الفتح إلى 36 نقطة من 18 مباراة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الجيش الملكي المتصدر والذي خاض 17 مباراة، فيما توقف رصيد مولودية وجدة عند 14 نقطة في المركز الثالث من القاع.


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