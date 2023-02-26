بوتين: إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا يعتبر مشاركة في الحرب والجرائم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال مؤتمر صحفي في هلسنكي - صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.

وصف الرئيس الروسي فلادمير بوتين، إرسال الأسلحة الغربية لأوكرانيا بأنه "مشاركة في الجرائم" في البلاد.

وقال بوتين في التلفزيون الحكومي اليوم الأحد، إن الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) يقومون بإمداد كييف بأسلحة تساوي مليارات الدولارات. وأضافت أن هذه الأسلحة تمثل بصورة ما " مشاركة في الحرب" لأن كييف تتلقى الأسلحة بدون دفع مقابلها، مشيرا إلى أنه بذلك " يتواطأ الغرب في قصف المناطق السكنية".

ورفض الساسة الغرب هذا الرأي عدة مرات.

وبعد مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وصف بوتين مجددا" دول الناتو القيادية" بالدول المعتدية.

وقال "هم لديهم هدف واحد" تفكيك الاتحاد السوفيتي السابق وأهم جزء فيه، الاتحاد الروسي".

وأضاف أنه في المقابل، الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لانتصار روسيا هو "وحدة الشعب".