استعاد بايرن ميونخ نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه يونيون برلين، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ22 للمسابقة.

وعاد بايرن، الفائز باللقب في المواسم العشرة الأخيرة، لصدارة المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد يونيون برلين، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة خلال الموسم الحالي والأولى في عام 2023، عند 43 نقطة، ليظل في المركز الثالث.

وافتتح الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينج التسجيل لبايرن في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميلاه كينجسلي كومان وجمال موسيالا، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ20 اليوم، الهدفين الثاني والثالث للفريق البافاري في الدقيقتين 40 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.

وشهدت المباراة عودة النجم السنغالي ساديو ماني لصفوف بايرن من جديد، بعد غياب دام 110 أيام، عقب تعافيه من الإصابة البالغة التي تعرض لها نهاية العام الماضي وتسببت في غيابه عن منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

بهذا الفوز الكبير، صالح بايرن جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب خسارته المباغتة 2 / 3 أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في المرحلة الماضية للبطولة.