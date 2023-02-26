استطلاع: 4% فقط من النساء في كوريا الجنوبية يعتبرن الزواج والولادة ضرورة

أظهر استطلاع رأي اليوم الأحد أن 4 % فقط من النساء غير المتزوجات في كوريا الجنوبية في العشرينات وأوائل الثلاثينيات من العمر يعتبرن الزواج والولادة أمرا ضروريا، وهو ما يعتبر تطورا يوضح الانخفاض المزمن في المواليد في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وذكر المسح الذي أجرته الجمعية الكورية لدراسات الرعاية الاجتماعية أنه في الوقت نفسه، فقد أقر 9ر12% من الرجال غير المتزوجين في نفس الفئة العمرية بأن الزواج والولادة ضروريان للنساء، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأجري الاستطلاع على عينة من 281 شخصا غير متزوج تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 عاما.

وأظهر الاستطلاع أن 2ر53 % من النساء المستجيبات يعتقدن أن الزواج والولادة غير مهمين للنساء، مقارنة بـ 8ر25% من الذكور.

وجاء الاستطلاع في الوقت الذي تعاني فيه كوريا الجنوبية من انخفاض مزمن في عدد المواليد، حيث يتأخر العديد من الشباب أو يتخلون عن فكرة إنجاب الأطفال في مواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار المنازل.

يشار إلى أنه تم انجاب ما مجموعه 249 ألف طفل في العام الماضي، بانخفاض 4ر4 % عن أدنى مستوى قياسي سابق في عام 2021، وفقا لبيانات من مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي.

وبلغ معدل الخصوبة الإجمالي في البلاد، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها، مستوى قياسي منخفض عند 78ر0 طفل لكل امرأة في عام 2022، وهو أقل بكثير من مستوى 1ر2 الذي من شأنه أن يحافظ على استقرار عدد سكان كوريا الجنوبية عند 5ر51 مليون نسمة.

وكان متوسط عمر الأمهات 5ر33 عام عند الولادة في عام 2022، بزيادة 2ر0 سنة عن العام السابق. وكان متوسط عمر الأم التي ولدت طفلها الأول هو 33 عاما، و 2ر34 عام للطفل الثاني و 6ر35 عام للطفل الثالث.