الجامعة العربية: غدا الاجتماع الأول للجان السوق العربية المشتركة للكهرباء

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الاثنين، الاجتماع الأول للجان السوق العربية المشتركة للكهرباء المكونة من اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة مشغلي أنظمة نقل الكهرباء في أول حدث من نوعه لحضور إطلاق برنامج "المشاركة في المعرفة (Knowledge Sharing)" المقدم للجنتين بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على مدى يومين، بحضور أعضاء لجنتي السوق العربية المشتركة وأعضاء اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل من الدول العربية.

وأشاد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، إلى أهمية الاجتماع بصفته اجتماعاً تمهيداً يُعقد للمرة الأولى ويضم كبار المسئولين من الدول العربية على مستوى رئيس تنفيذي أو وكيل وزارة.

وقال إن الاجتماع يهدف بالدرجة الأولى إلى تعريف اللجنتين بمهامها وإطلاق أعمالها وعرض خارطة الطريق المقترحة لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب برنامج تم إعداده بالتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبنك الدولي والصندوق العربي لإنماء الاقتصادي والاجتماعي حيث يتوقع أن يتضمن برنامج "المشاركة في المعرفة" خبرات دولية في إنشاء أسواق الكهرباء، فضلاً عن العوائد الاقتصادية لتجارة الكهرباء والأساليب المختلفة لذلك.

من جهتها، أكدت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة أن الاجتماع يمثل خطوة هامة في بناء مؤسسات السوق العربية المشتركة للكهرباء، مشيرة إلى أن نتائج هذا الاجتماع ستتم مناقشتها خلال الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التوجيهية يوم الأول من مارس 2023 ثم الاجتماع الرابع عشر للجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية يوم 2 مارس 2023 تمهيداً لعقد الاجتماع الخامس والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء خلال النصف الأول من العام الجاري.