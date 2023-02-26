تسجيل 32 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة بجدري القردة في الولايات المتحدة

ذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، أن حصيلة وفيات الإصابة بجدري القردة في الولايات المتحدة بلغت 32 حالة، بينما بلغت عدد حالات الإصابة 30 ألفا و193 حالة.

وأضاف المركز، في بيان اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بلغت 734ر5 في ولاية كاليفورنيا، وتلتها ولاية نيويورك بعدد 231ر4 حالة ثم ولاية تكساس بعدد 919ر2 ثم ولاية فلوريدا بعدد 868ر2 حالة وولاية جورجيا بعدد 990ر1.

وينتشر جدري القردة عادة من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر، كما يمكن أيضًا أن ينتقل من إفرازات الجهاز التنفسي في أثناء الاتصال المطول وجهًا لوجه، أو أثناء الاتصال الجسدي.

وكان مركز الأمراض الأمريكي قد نشر بيانا فى شهر يناير الماضي أعلن فيه انتهاء حالة الطوارئ الصحية لعدوى جدري القرود، والتي أعلنت عنها في أغسطس الماضي لعام 2022.