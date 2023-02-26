 الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة المستشار محفوظ صابر - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة المستشار محفوظ صابر

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 2:27 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 2:27 م

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء وليد العيسوي؛ للتعزية في وفاة المستشار محفوظ صابر عبد القادر، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


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