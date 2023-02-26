صرف صحي الإسكندرية: استمرار أعمال التطهير لشبكات الصرف

وجه اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، خلال تفقده اليوم الأحد محطات المعالجة، باستمرار أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحي، وتطهير نحو 145 ألف شنيشة؛ استغلالا لتحسن الطقس، والتأكد من جاهزية جميع محطات الرفع والمعالجة؛ استعدادا لحدوث تقلبات في الأحوال الجوية.

وكلف نافع، العاملين وفرق الطوارئ المتمركزة بأنحاء محافظة الإسكندرية، بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر في أثناء العمل.

وأكد استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم؛ لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.

وكشف عن التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وفي حالة وجود أي تجمعات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن ١٧٥.