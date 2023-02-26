 اليونان تعلن اندلاع نحو 100 حريق في الغابات في أوج فصل الشتاء - بوابة الشروق
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اليونان تعلن اندلاع نحو 100 حريق في الغابات في أوج فصل الشتاء


نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 5:09 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 5:09 م

أعلنت الإذاعة الرسمية في اليونان "إي آر تي"، أن قوات الإطفاء اليونانية ذكرت أنها قامت في العطلة الأسبوعية بـ96 عملية لإطفاء حرائق في الغابة والأحراش في أوج فصل الشتاء.

وأوضحت الإذاعة أن قوات الإطفاء استعانت بطائرات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب في أسوأ هذه الحرائق والذي وقع في الجانب الشمالي من شبه جزيرة بيلوبونيز.

وتابعت أن الحرائق لم تسفر عن وقوع أضرار بشرية حتى الآن.

وذكر خبراء الطقس أن أسباب الحرائق تمثلت في الإهمال وحالة الطقس غير المعتادة، إذ إن الأمطار لم تهطل في قطاعات واسعة في اليونان في هذا الشتاء إلا بصورة نادرة.


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