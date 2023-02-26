كندا تسجل 449 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

سجلت كندا 449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و600 ألفا و513 إصابة، وترتفع الوفيات إلى 51 ألفا و375.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 96 مليونا و956 ألفا و502 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.