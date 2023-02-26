رئيس وزراء أوكرانيا: لا مصالحة مع روسيا خلال المائة عام القادمة

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إنه لن تكون هناك مصالحة ولا تعاون مع روسيا في المائة عام القادمة.



وقال شميهال، في مقابلة مع مجلة "فوكاس" الألمانية: "المصالحة والتعاون - لا، ليس في المائة عام القادمة، يجب أن تتغير روسيا أولا، وأن تصبح ديمقراطية، منزوعة السلاح، ومنزوعة السلاح النووي"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".



وأضاف شميهال، أن أوكرانيا دولة ذات سيادة لها حدود معترف بها دوليا؛ لذا لا يمكنها أن تذهب إلى أي تسوية مع الاتحاد الروسي.



وتابع: "التسوية الوحيدة هي الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أوكرانيا إلى حدود عام 1991، ويجب على الروس التوقف عن إطلاق النار، ووقف العدوان، والخروج من أراضينا، وأعتقد أن تغيير الحدود لن يكون حلا مقبولا لأوروبا أيضا".



وأشار شميهال إلى أن تجميد الصراع لن يؤدي إلا إلى مصلحة روسيا ويؤدي إلى حرب كبيرة أخرى، وهو أمر غير مقبول أيضا بالنسبة لأوكرانيا.



وقال رئيس الوزراء الأوكراني، للمجلة الألمانية، إن عملية اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي مستمرة منذ فترة طويلة، ولذلك فإن انضمامها إلى الاتحاد في السنوات المقبلة هو هدف واقعي تماما.



وقال: "هناك دول أخرى اجتازت هذا الطريق ليس في عشر أو اثني عشر عاما، ولكن في غضون خمس أو سبع سنوات، لقد بدأنا التحرك نحو الاتحاد الأوروبي ليس بالأمس وليس في يونيو من العام الماضي".



وأضاف: "عملية الاندماج هذه مستمرة منذ فترة طويلة، ولذلك، نعتقد أن هذا هدف طموح ولكنه واقعي، ويمكننا الحصول على إجماع الدول الأوروبية في المستقبل القريب".



وقال إن الأوكرانيين يريدون العيش بعد الحرب في دولة أوروبية متقدمة ومتحضرة.



وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني: "نحن نعلم بالضبط ما يجب القيام به من أجل ذلك، نحن متحدون في المجتمع والحكومة، وبالتالي، يمكننا اعتماد التشريعات الأوروبية والوثائق التنظيمية والموافقة عليها بسرعة كبيرة".



يشار إلى أن أوكرانيا حصلت على وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022.



ومن ناحية أخرى، قدمت المفوضية الأوروبية سبع توصيات يجب أن تنفذها أوكرانيا من أجل السماح بالقيام بالخطوات التالية نحو التكامل مع أوروبا.