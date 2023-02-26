حزب العمال البريطاني يدعو الحكومة إلى تصنيف مجموعة فاجنر كمنظمة إرهابية

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دعا حزب العمال البريطاني، وزراء الحكومة إلى تصنيف مجموعة المرتزقة الروسية "فاجنر" التي تشارك في الحرب الروسية الأوكرانية، لصالح موسكو، كمنظمة إرهابية.

وطالب وزير الخارجية ديفيد لامي، ووزيرة الداخلية ايفيت كوبر، في حكومة الظل العمالية بشكل مشترك بأن تقوم الحكومة البريطانية بشكل رسمي بتصنيف مجموعة فاجنر كمنظمة إرهابية، بعد اتهامها بارتكاب "فظائع مروعة".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن حزب العمال قوله إن هذه الخطوة ستجرم الانتماء إلى الشركة العسكرية الخاصة أو حضور اجتماعاتها أو التشجيع على دعمها أو رفع شعارها بشكل علني.

يذكر أن مجموعة فاجنر، التي يرأسها يفيجيني بريجوجين، تخوض معارك دموية بجانب القوات المسلحة الروسية في مناطق بشرق أوكرانيا.