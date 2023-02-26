مستشار الأمن القومي الأمريكي: واشنطن ترى الصين في وضع دولي محرج بسبب أوكرانيا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، إن موقف الصين من الحرب الروسية الأوكرانية يضعها في موقف "محرج" دوليا، وأن أي دعم لروسيا بالسلاح ستكون له "تكاليف حقيقية".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أكد سوليفان في ثلاث مقابلات مع شبكات تلفزيونية أمريكية اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس جو بايدن ليس لديها دليل على أن الصين تقدم "دعمًا فتاكًا" للحرب الروسية الأوكرانية، بينما تسعى لتحذير بكين من مخاطر ذلك.

وقال سوليفان، في برنامج "حالة الاتحاد" لشبكة سي إن إن، إنه عندما تتحدث الصين خطابيا عن الحرب في أوكرانيا، تقيد نفسها بعقد، لأنها تعرف أن المشاركة مع روسيا في هذه الحرب في أوكرانيا سينفر منها، عددا كبيرا من الدول التي تعمل بجد، للحفاظ على علاقات جيدة معها".

وقال إن وضع الصين "محرج بشكل أكثر كثيرا" من الموقف الأمريكي.

وتزايدت التوترات بشدة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم منذ أن التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانج يي في ألمانيا، في الثامن عشر من فبراير الجاري.

وقال بلينكن، بعد ذلك، إن لدى الولايات المتحدة أدلة بأن الصين تدرس مساعدة روسيا بالسلاح، وهو زعم نفته بكين، ولم تقدم الولايات المتحدة علنا أدلة تعزز تأكيدها.

ولم يجر الرئيس جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينج، أي اتصالات هاتفية مقررة حتى الآن.

وتابع سوليفان، في برنامج "واجه الصحافة" على شبكة إن بي سي، أنه "مع ذلك، أتوقع أن يتباحث الزعيمان في وقت ما، في المستقبل غير البعيد".

وكانت الصين قد أعلنت عن خطة للسلام في أوكرانيا تتكون من 12 بندا.

غير أن أوكرانيا رفضتها.

يشار إلى أن الدول الغربية تنتقد موقف الصين من الحرب الروسية الأوكرانية؛ نظرا لأن بكين لم تدن الحرب.