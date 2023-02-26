مباحثات برلمانية جزائرية قطرية حول مستقبل العمل المشترك في ظل التحديات الراهنة

بحث رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) إبراهيم بوغالي مع رئيس مجلس الشورى القطري، حسن بن عبد الله الغانم، مستجدات المنطقة العربية، ومستقبل العمل المشترك لاسيما في ظل التحديات الراهنة.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في أعمال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي، الذي اختتم أعماله، أمس، بالعاصمة العراقية بغداد.

وأوضح المجلس الجزائري - في بيان - أن الطرفين ناقشا واقع العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، كما بحثا سبل مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي نحو مزيد من الآفاق المزدهرة، لاسيما على المستوى البرلماني، وذلك بتفعيل مجموعتي الصداقة البرلمانية للهيئتين.