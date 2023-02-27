وزير الخزانة الأمريكي السابق سومرز يطالب بتشديد الحد الأقصى لسعر الطاقة الروسية

طالب وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سومرز، بتشديد الحد الأقصى لسعر الطاقة الروسية، في إطار العقوبات على موسكو بسبب الحرب ضد أوكرانيا.

وقال سومرز في مقابلة مع برنامج "فريد زكريا جي بي اس" اليوم الأحد على شبكة "سي إن إن"، إن العقوبات الاقتصادية على روسيا "لم تؤثر عليها بالقوة اللازمة" لأن دولا مثل الصين والهند وتركيا لم تنضم إليها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن سومرز قوله: "لذلك هناك حدود حقيقة للضرر الذي يمكن أن نلحقه بروسيا اقتصاديا.. يجب علينا على الأرجح أن نحاول تشديد الحد الأقصى لسعر الطاقة".