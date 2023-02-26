الصحة العالمية تدعو لجمع 392 مليون دولار للقطاع الطبي باليمن

دعت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إلى جمع 392 مليون دولار لدعم القطاع الطبي باليمن خلال العام 2023.

وأوضحت المنظمة في بيان اطلعت (د.ب.أ) على نسخة منه، أنه "قبيل مؤتمر المانحين الرفيع المستوى لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن الذي سيُعقد غدًا، تدعو منظمة الصحة العالمية مع شركائها في مجموعة الصحة في اليمن إلى تقديم 392 مليون دولار أمريكي، لإيصال المساعدات الصحية الأساسية إلى 12.9 مليون يمني في عام 2023".

وأضاف البيان "يحتاج اليمن إلى دعم كبير ومستمر من المانحين الدوليين لتقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية، مع منح الأولوية لوصول الفئات السكانية الضعيفة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، لا سيما في المناطق النائية والمتأثرة بالنزاع في اليمن، حيث تشتد الحاجة إلى هذه الخدمات".

ونقل البيان عن الدكتور أدهم عبد المنعم ، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن "في عام 2023 حتى اللحظة، الأموال التي جرى التعهد بها لمجموعة الصحة التي تقودها منظمة الصحة العالمية، تعادل 3.5% فقط من إجمالي مبلغ 392 مليون دولار أمريكي مطلوب لتوفير الخدمات الأساسية لـ12.9 مليون يمني من الفئات الأكثر ضعفًا الذين تستهدفهم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لهذا العام".

وأشار عبدالمنعم إلى أن "من بين هؤلاء ما يصل إلى 540 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم، مع تعرضهم المباشر لخطر الوفاة".

وشدد قائلا "ما لم تُسدَّ هذه الفجوة التمويلية الهائلة، فلن نتمكن من الاستمرار في تدخلاتنا الصحية الطارئة في اليمن.. لهذا ندعو المانحين إلى مواصلة دعم جهودنا لتوفير الخدمات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة للشعب اليمني".

ويوم غد الاثنين، تعقد الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا رفيع المستوى في جنيف، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن خلال 2023 التي تتطلب أكثر من 4 مليارات دولار لمساعدة نحو 17 مليون شخص.