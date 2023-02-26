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صن داونز: نعود إلى الوطن بنقطة صعبة من القاهرة

محمود عيسى
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 3:55 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 3:55 م

نشرت الصفحة الرسمية لصن داونز الجنوب إفريقي رسالة للاعبين بعد التعادل مع الإهلي في إفريقيا.

وانتهت مباراة الأهلي وصن داونز 2-2 في اللقاء الذي جمعهما على ستاد السلام، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وكتبت الصفحة الرسمية للفريق الجنوب إفريقي على تويتر:" القتال حتى النهاية وعدم الاستسلام.. نعود إلى الوطن بنقطة صعبة من القاهرة".

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني على ستاد السلام يوم 3 من شهر مارس المقبل بالجولة الثانية المؤجلة، قبل تكرار المواجهة في الكاميرون بالجولة الرابعة يوم 17 مارس.


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