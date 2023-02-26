صن داونز: نعود إلى الوطن بنقطة صعبة من القاهرة

نشرت الصفحة الرسمية لصن داونز الجنوب إفريقي رسالة للاعبين بعد التعادل مع الإهلي في إفريقيا.
وانتهت مباراة الأهلي وصن داونز 2-2 في اللقاء الذي جمعهما على ستاد السلام، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.
وكتبت الصفحة الرسمية للفريق الجنوب إفريقي على تويتر:" القتال حتى النهاية وعدم الاستسلام.. نعود إلى الوطن بنقطة صعبة من القاهرة".
ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني على ستاد السلام يوم 3 من شهر مارس المقبل بالجولة الثانية المؤجلة، قبل تكرار المواجهة في الكاميرون بالجولة الرابعة يوم 17 مارس.