عمان تخفض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي

أقر مجلس الوزراء العماني، اليوم الأحد، تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، بحيث تتم معاملته معاملة المستثمر العُماني، وفق ضوابط سيتم تحديدها من قبل الجهات المعنية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، مساء الأحد، أقر المجلس إعفاء الشركات المتناقصة من تقديم تأمين مؤقت /ضمان عطاء/ كشرط لدخول المناقصة.

وفي وقت سابق من اليوم، ترأس السلطان هيثم بن طارق، اجتماع الحكومة العمانية، بمبنى مجلس الوزراء في مسقط.

واستعرض السلطان العماني خلال الاجتماع، الشأنين الإقليمي والدولي، والعلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد استمرار تعاون سلطنة عمان مع الدول كافة؛ بما يحقق المصالح المشتركة وآمال الشعوب.